Maltempo, Roma piomba in pieno inverno: il Ciclone Deborah flagella la Capitale con forti temporali e freddo. Gragnola ai Castelli

L’attuale situazione meteorologica che sta interessando il Lazio e la città di Roma ha assunto i connotati di un vero e proprio evento estremo, del tutto fuori stagione per la fine di marzo. Mentre il calendario segna l’avvicinarsi della Pasqua, la configurazione barica sull’Italia ricorda i periodi più crudi del trimestre freddo, con un’ondata di maltempo a Roma che sta mettendo a dura prova la circolazione e la resilienza urbana. La causa di questa improvvisa rottura stagionale è da ricercarsi nella formazione del Ciclone Deborah, attualmente centrato sul Mar Adriatico, che sta convogliando correnti d’aria di origine polare direttamente verso il versante tirrenico centrale, scavando un minimo di pressione che alimenta fenomeni atmosferici di rara intensità per il periodo.

L’irruzione del Ciclone Deborah e il crollo termico sulla Capitale

La giornata odierna del 26 marzo resterà impressa negli annali della meteorologia locale per la violenza con cui il fronte freddo ha colpito il territorio capitolino. Il passaggio del Ciclone Deborah sull’Adriatico ha innescato una fase di instabilità atmosferica profonda, caratterizzata da un tracollo delle temperature che ha dell’incredibile. In pieno giorno, il termometro nel centro di Roma ha fatto registrare un valore di appena +6°C, una temperatura che proietta la città indietro nel tempo, facendoci vivere un pomeriggio con caratteristiche climatiche tipiche di metà gennaio. Questo sbalzo termico, unito all’umidità persistente, ha trasformato la percezione stagionale in un pomeriggio pienamente invernale, dove il riscaldamento domestico è tornato a essere una necessità primaria nonostante la primavera astronomica sia già iniziata da giorni.

Temporali violenti e tuoni come bombe scuotono la città

Oltre al freddo pungente, è l’intensità delle precipitazioni a destare preoccupazione tra i cittadini e le autorità. La città è stata investita da una serie di temporali rigeneranti che hanno scaricato al suolo quantità d’acqua impressionanti in pochissimo tempo. L’attività elettrica risulta particolarmente intensa, con tuoni come bombe che rimbombano tra i palazzi, creando un’atmosfera quasi spettrale sotto un cielo plumbeo. La furia degli elementi non si è limitata alla sola pioggia, poiché in diversi quartieri la grandine ha imbiancato strade e marciapiedi, contribuendo a far crollare ulteriormente la colonnina di mercurio e rendendo viscido il manto stradale. Questo scenario di forte maltempo sta causando rallentamenti significativi in tutto il quadrante urbano, confermando la severità della perturbazione in atto.

Neve tonda e gragnola imbiancano i Castelli Romani

Spostando lo sguardo verso la provincia e le aree collinari, la situazione si fa ancora più critica e suggestiva dal punto di vista nivometrico. L’aria gelida in quota, associata alla dinamica del Ciclone Deborah, ha permesso la caduta di neve tonda e gragnola a bassa quota, fenomeni che solitamente si osservano durante le irruzioni artiche più decise. Il picco del gelo si sta toccando nell’area dei Castelli Romani, dove a Rocca Priora la temperatura è crollata fino a +1°C, trasformando il paesaggio in uno scenario prettamente montano. Anche i comuni limitrofi come Tivoli e Monterotondo non sono stati risparmiati, con una pioggia battente e incessante che cade con temperature ferme a +5°C, a testimonianza di quanto l’aria fredda sia riuscita a penetrare nei bassi strati della valle del Tevere e dell’area tiburtina.

Analisi dei dati e accumuli pluviometrici della giornata

Il monitoraggio costante delle stazioni meteo sparse sul territorio permette di tracciare un bilancio preciso dell’acqua caduta fino a questo momento. Gli accumuli pluviometrici più significativi si registrano nel settore orientale della città, con il dato di Roma Prenestina presso il parco Achille Grandi che spicca sopra gli altri con ben 21mm di pioggia accumulati nel giro di poche ore. Non meno rilevante è la situazione nella zona sud della Capitale, con valori compresi tra 10 e 15mm che interessano l’area di Roma Ciampino e i quartieri limitrofi. Queste cifre testimoniano la capillarità del nubifragio che sta colpendo la città, con il terreno ormai saturo che fatica a drenare l’enorme massa d’acqua. La persistenza del ciclone sul versante adriatico suggerisce che il maltempo continuerà a insistere sulla regione per le prossime ore, mantenendo condizioni di estrema instabilità e freddo fuori stagione.

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