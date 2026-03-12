Maltempo Roma, temporali e grandine sul litorale: Ostia imbiancata, allagamenti a Fiumicino e traffico in tilt | FOTO

Un’intensa ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina su Roma e sul litorale laziale. A partire dalle primissime ore di oggi giovedì 12 marzo, forti piogge e violente grandinate hanno trasformato il risveglio dei romani in un percorso a ostacoli tra strade allagate e code chilometriche. Il quadrante Sud/Ovest della città e la zona costiera sono state le aree maggiormente colpite. A Ostia, una fitta e improvvisa grandinata ha letteralmente imbiancato strade, marciapiedi e auto in sosta, regalando per alcuni minuti uno scenario surreale: tra le 07:45 e le 09:15 sono caduti per 50 mm di pioggia. Nel Comune di Fiumicino, il clou del temporale si è registrato tra le 07:30 e le 8, orario critico per l’ingresso degli studenti negli istituti scolastici.

Aeroporto di Fiumicino: infiltrazioni nei terminal, ma voli regolari

L’intensità dell’acquazzone non ha risparmiato l’Aeroporto Leonardo Da Vinci. Si sono registrate alcune infiltrazioni d’acqua all’interno dei Terminal 1 e 3. Secondo quanto verificato dall’Adnkronos, Aeroporti di Roma (AdR) ha immediatamente attivato una task force che ha ripristinato le aree in tempi record. Fortunatamente, le operazioni di volo e le attività in airside non hanno subito ripercussioni e i voli restano regolari.

Viabilità in tilt: code chilometriche in ingresso a Roma

Anche il centro della Capitale ha dovuto fare i conti con un nubifragio, accompagnata da grandinate nei quartieri di Roma Sud (ben 31 mm in zona Marconi). L’impatto sul traffico mattutino è stato pesante:

Via Cassia : segnalati importanti allagamenti con conseguente paralisi del traffico locale;

: segnalati importanti allagamenti con conseguente paralisi del traffico locale; Autostrade e Raccordo: rallentamenti e file chilometriche si registrano sul tratto urbano ed extraurbano dell’A24 e sulle diramazioni Roma Nord e Roma Sud dell’autostrada A1 per chi è in ingresso in città.

L’allerta della Protezione Civile

L’ondata di maltempo non è arrivata inaspettata. Già nella giornata di ieri, il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Lazio. Il bollettino, valido per le successive 12-18 ore, prevedeva precipitazioni a carattere di rovescio, forti raffiche di vento e grandinate, concentrando l’attenzione proprio sui settori costieri.

