Maltempo Russia, inondazioni travolgono il Daghestan: oltre 300mila persone al buio | VIDEO

Le autorità della capitale della regione russa meridionale del Daghestan hanno dichiarato lo stato di emergenza oggi, dopo che forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse e interruzioni di corrente nella regione. “I servizi di emergenza sono stati posti in stato di massima allerta, sono in corso gli sforzi per gestire le conseguenze e verrà fornita assistenza ai residenti colpiti”, ha dichiarato l’amministrazione comunale di Makhachkala su Telegram. Oltre 327.000 persone rimangono senza elettricità in Daghestan a causa del maltempo, ha affermato il Ministero regionale per le situazioni di emergenza. “Alle 12:00 (ora di Mosca, 09:00 GMT), 283 insediamenti con una popolazione di 327.183 persone, tra cui 89.705 bambini, risultano ancora senza elettricità”, ha dichiarato il Ministero sul suo sito web.

Il capo della regione, Sergei Melikov, ha affermato che i servizi di emergenza e i funzionari si stavano preparando al peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma la situazione reale “ha superato anche le previsioni più pessimistiche”.

Le autorità di Khasavyurt, la seconda città più grande del Daghestan, hanno riferito che un ponte ferroviario è stato danneggiato dalle forti piogge. “Due campate del ponte sono crollate sulla tratta Khasavyurt-Kadiyurt della Ferrovia del Caucaso Settentrionale“, ha dichiarato il servizio stampa del governo del Daghestan. Secondo le previsioni, le forti piogge nella regione continueranno fino a domani.