Maltempo, sale rapidamente il livello del torrente Erro: raggiunta la soglia gialla di presoglia

Sale il livello del torrente Erro a Cartosio. Nel tardo pomeriggio di oggi la stazione idrometrica di Cartosio Ferro ha registrato un livello dell’acqua pari a 1,77 metri alle ore 18:30, valore che ha raggiunto la soglia gialla di presoglia, indicativa di un aumento significativo del corso d’acqua. Nel corso della giornata il torrente aveva toccato il minimo di -0,71 metri alle ore 11:00, per poi crescere rapidamente nelle ore successive fino al picco serale. L’andamento del grafico mostra infatti un incremento molto rapido del livello nelle ultime ore.

Nonostante l’aumento, la situazione rimane al di sotto della soglia di guardia e della soglia di pericolo, livelli che indicano condizioni di criticità più elevata. Al momento non risultano segnalate particolari problematiche, ma il torrente resta sotto costante monitoraggio da parte dei sistemi idrometrici.

Il livello di presoglia

Il livello di presoglia rappresenta un primo campanello d’allarme che segnala una crescita delle portate d’acqua. Nelle prossime ore sarà importante osservare l’evoluzione del livello del torrente, soprattutto in relazione alle condizioni meteo e alle eventuali precipitazioni sul territorio.