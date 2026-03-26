Maltempo Sardegna, torna il freddo: neve sul Gennargentu e bufera di maestrale in tutta l’isola | FOTO

Anche la Sardegna è interessata in queste ore dall’ondata di maltempo che ha portato un colpo di coda dell’inverno sull’Italia, con un crollo delle temperature e neve scesa persino in pianura in Emilia Romagna e fino in collina al Centro. In Sardegna, nevica sul Gennargentu, nel Nuorese, e sul Monte Limbara, in Gallura. Le cime di Fonni e Desulo – dove la temperatura minima della mattina era di -2°C – sono innevate, ma non si registrano particolari disagi nella circolazione. Inoltre, il forte vento di maestrale sta sferzando l’isola delle prime ore del mattino. Critica la situazione per le raffiche che hanno raggiunto anche i 100km/h.

Sono circa 120 gli interventi effettuati o in attesa di essere eseguiti dai Vigili del Fuoco dei Comandi provinciali di Cagliari e Oristano per i danni provocati dal forte vento. A Santa Giusta (Oristano) è crollato il grande albero di fronte alla scalinata della basilica. I pompieri hanno lavorato sia nelle due città che nei centri limitrofi per cadute di insegne, pali dell’illuminazione e cornicioni pericolanti; qualche ramo e alberi sono caduti nelle strade ma complessivamente non si registrano particolari danni o feriti.

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