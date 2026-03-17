Maltempo, scatta l’Allerta Meteo: rischio trombe marine e grandine. La MAPPA delle regioni nel mirino oggi

L’instabilità non molla la presa sull’Italia, rimane alto il rischio di fenomeni temporaleschi severi in diverse aree del Paese. Mentre un nucleo di aria fredda scende dall’Europa centrale, il calore ancora presente sul Tirreno potrebbe fare da innesco per grandinate e possibili trombe marine lungo le coste. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Persiste sul basso Ionio la depressione associata alle perturbazioni sul sud Italia nella giornata di lunedì e si estende sempre più verso sud un secondo minimo di pressione dall’Europa centrale. Viene emesso un livello 0 fra Campania e Lazio, per temporali in sviluppo nel pomeriggio al largo della costa con possibile interessamento delle aree costiere. Non si escludono trombe marine e grandine di piccole dimensioni“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Il livello 0 comprende anche tutte le regioni del Sud Italia e il basso Adriatico per precipitazioni intense e possibile grandine di piccole dimensioni, specialmente sulla Calabria e nella prima metà della giornata“.

La situazione meteo

“Dopo una prima fase instabile al Nord-Est fra il termine del giorno precedente e le prime ore della notte, l’ingresso di aria più fredda e secca che accompagna il minimo di pressione in discesa dall’Europa centrale, contribuirà ad una diminuzione del PWAT e del CAPE a partire dalle regioni nord e sul Mar Adriatico settentrionale“, spiegano gli esperti PRETEMP. “Con il progressivo spostamento del minimo, e di questa massa d’aria più fredda in quota, verso il centro-sud, grandine di piccole dimensioni e rovesci saranno invece possibili presso le coste tirreniche di Lazio e Campania. Qui infatti l’ancora presente aria calda e umida sul Mar Tirreno fornisce l’instabilità necessaria all’innesco di temporali, in un contesto a crescente DLS (da moderato ad alto). Non si escludono anche fenomeni vorticosi, considerando l’instabilità concentrata nei bassi strati e la SRH 0-1 km da moderata ad alta sull’area“.

“Le precipitazioni sulle aree più meridionali, in particolare Calabria e Sicilia orientale, saranno invece prevalentemente legate alla circolazione associata al secondo minimo, quello collocato sul Mar Ionio meridionale e in lento spostamento verso sud-est. Si attende quindi una loro progressiva diminuzione verso il termine della giornata“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: