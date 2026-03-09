Maltempo severo in USA, violenti temporali tra Texas e Illinois: rischio tornado, grandine gigante e raffiche distruttive nelle prossime ore

Entro la giornata di domani una violenta ondata di severo maltempo interesserà parte delle Grandi Pianure e del Midwest, specialmente tra Texas e Illinois. L’arrivo di aria molto calda e umida dal Golfo del Messico, associata al passaggio di aria fredda in quota, creerà le condizioni ideali per violenti temporali, con possibilità di grandine molto grossa, tornado e forti raffiche di vento. In Illinois, la zona più a rischio sarà quella dove transiterà il fronte caldo che muoverà verso nord, andando a “separare” aria più fresca a nord dall’aria decisamente più calda e umida a sud. In questa zona, in particolare a sud del fronte, le condizioni meteo saranno particolarmente instabili e i venti ruoteranno, cambiando forza e direzione, incentivando la formazione di temporali ben organizzati.

Le eventuali supercelle che si andranno a generare potranno favorire fenomeni particolarmente intensi, compresi violenti tornado e grandine di grossa dimensione, mentre a nord del fronte il pericolo principale sarà costituito soprattutto dalla grandine.

In Texas la situazione sarà differente, ma non per questo meno pericolosa. Sul territorio, il confine tra aria secca proveniente da ovest e aria caldo-umida proveniente da est potrebbe fungere da “innesco” per la genesi di temporali. In principio potremmo avere celle isolate, ma ben definite, capaci di produrre grandine molto grande (anche più di 5 centimetri di diametro) – e qualche tornado.

Con il trascorrere delle ore, i temporali tenderanno a fare “corpo unico” e ad interessare “fasce” più ampie di territorio: durante questa fase aumenterà, soprattutto, il pericolo di forti raffiche di vento e di maltempo un po’ ovunque, con possibili brevi tornado lungo il fronte temporalesco ormai ben sviluppato.

Kansas e Oklahoma costituiranno, invece, una specie di “terra di mezzo”, dove i temporali potrebbero essere meno numerosi rispetto al Texas e all’Illinois. Qui, il passaggio di un fronte freddo tra la sera e la notte successiva potrà comunque favorire lo sviluppo di nuovi temporali, probabilmente accompagnati soprattutto da forti raffiche di vento. In generale, il rischio di eventi estremi in questa zona sembra minore rispetto alle zone principali, ma non si possono scartare episodi locali di maltempo grave.