Maltempo Sicilia, al via ricostruzione delle travi dell’approdo di Scari a Stromboli

Cominceranno domani, giovedì 5 marzo, i lavori per la ricostruzione delle travi dell’approdo di Scari a Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. Un intervento che consentirà il ripristino del transito dei mezzi pesanti, ponendo fine alle limitazioni imposte dopo i danni causati dalle mareggiate del ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. Già stasera è atteso l’arrivo del pontone – una piattaforma galleggiante da lavoro partito da Milazzo nel primo pomeriggio – che provvederà alla rimozione del materiale già demolito liberando così l’area del cantiere. I lavori sull’isola procedono nei tempi previsti, sottolinea la Regione in una nota. Lo scorso 22 febbraio erano stati completati l’approvvigionamento dei materiali, le ispezioni dei sommozzatori e le demolizioni necessarie.

L’unico fattore che ha rallentato l’avanzamento è stato il meteo: oltre venti giorni di condizioni marine proibitive avevano reso impossibile operare in sicurezza. La scorsa settimana, con il miglioramento delle condizioni del mare, il cantiere ha ripreso regolarmente la sua attività.

L’appalto era stato assegnato lo scorso 24 gennaio – a soli tre giorni dalle mareggiate – attraverso il Genio Civile di Messina, su disposizione del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Con le previsioni meteo favorevoli, si procederà senza soste.

L’obiettivo resta garantire la piena funzionalità del molo per assicurare ai cittadini e alle imprese la regolare fornitura di merci e generi alimentari, e consentire all’isola di affrontare in piena efficienza la prossima stagione turistica.