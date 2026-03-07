Maltempo Sicilia, Ciclone Harry: il 9 marzo Schifani a Portopalo di Capo Passero e Catania

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si recherà lunedì 9 marzo alle ore 11 a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, per la consegna dei lavori di messa in sicurezza del porto. Gli interventi, affidati dal Genio civile di Siracusa con procedura di somma urgenza, si sono resi necessari dopo i danni provocati dal ciclone Harry lo scorso 18 gennaio. Schifani, nominato commissario delegato per l’emergenza causata dal maltempo dei mesi scorsi, sarà accompagnato dal dirigente generale del dipartimento tecnico della Regione, Duilio Alongi. Quest’ultimo è stato designato dal presidente come soggetto delegato al coordinamento delle strutture, regionali e non, impegnate nella gestione delle conseguenze del ciclone Harry e della frana che ha interessato il territorio di Niscemi. Alle 12:30, il presidente andrà a Catania per presenziare alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del porticciolo di Porto Rossi.