Maltempo Sicilia, crolla palazzina disabitata a Taormina: area chiusa

Si contano i danni del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la fascia ionica della provincia di Messina. Nella notte, a causa delle piogge degli ultimi giorni, a Taormina, è crollata una vecchia abitazione disabitata situata lungo via San Pancrazio, nei pressi di Porta Messina. Parte dell’edificio ha ceduto improvvisamente, con le macerie che si sono riversate anche nel cortile di una pizzeria adiacente. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, che hanno messo in sicurezza l’area, interdetta al pubblico insieme alla zona esterna del locale coinvolto. In mattinata effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici comunali e della Polizia locale per le verifiche strutturali e la valutazione dei danni.

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