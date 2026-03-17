Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti con le isole minori

Il maltempo sta causando disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. Questa mattina sono state sospese le corse degli aliscafi Liberty Lines da Milazzo verso l’arcipelago delle Eolie, mentre i collegamenti con la costa messinese sono garantiti dalle navi Nerea e Biridge. Problemi anche nelle Pelagie: la partenza della nave Pietro Novelli da Pantelleria a Trapani è stata annullata, e la Sansovino, che collega Lampedusa a Porto Empedocle (Agrigento), rimarrà in porto. Regolari invece gli aliscafi tra Trapani e le Egadi, mentre è stato sospeso il collegamento veloce tra Palermo e Ustica.

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