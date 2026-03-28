Maltempo Sicilia, emergenza neve sui Nebrodi: mezzi in azione sulla “Montalbano-Polverello”

Proseguono gli interventi di spazzamento neve lungo la Strada Provinciale 110 “Montalbano–Polverello”, uno degli assi viari più rilevanti dell’area nebroidea, duramente colpita dalle attuali precipitazioni nevose e dal rischio di formazione di ghiaccio.

L’azione, coordinata nell’ambito del piano operativo invernale della Città Metropolitana di Messina, vede impegnati in prima linea il personale tecnico specializzato della Direzione Viabilità e gli operatori dell’Autoparco, che stanno operando con mezzi spazzaneve. Le operazioni sono dirette dal responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha assicurato un’immediata attivazione delle squadre sul territorio, garantendo un costante coordinamento operativo e un monitoraggio continuo delle condizioni della rete stradale.

L’obiettivo prioritario degli interventi è quello di garantire la piena transitabilità e sicurezza della S.P. 110, infrastruttura strategica per la mobilità locale e fondamentale per il collegamento tra i centri montani e le aree limitrofe. Le condizioni meteorologiche avverse, con nevicate abbondanti soprattutto alle quote più elevate, hanno reso necessario un lavoro continuo e capillare di rimozione della neve e prevenzione della formazione di ghiaccio, al fine di scongiurare disagi e situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

Particolare attenzione è riservata all’impatto che eventuali interruzioni della viabilità avrebbero sul tessuto economico locale. Nell’area servita dalla S.P. 110 insistono infatti numerose aziende agricole, la cui operatività dipende strettamente dalla possibilità di mantenere aperti i collegamenti viari. In assenza di tali interventi, queste realtà rischierebbero il totale isolamento, con gravi ripercussioni sulle attività produttive e sulla distribuzione dei prodotti. Grazie alla tempestività e alla sinergia tra le strutture coinvolte, si sta riuscendo a mantenere percorribile l’arteria, assicurando un servizio essenziale per residenti, lavoratori e imprese del territorio.

Le squadre della Città Metropolitana di Messina resteranno operative anche nelle prossime ore, con un presidio costante della S.P. 110 “Montalbano–Polverello”, e con interventi in corso anche nelle altre aree nebroidee già interessate dall’emergenza, tra cui le arterie Caronia–Capizzi, Portella Bufali–Cesarò e il comprensorio di San Teodoro, pronte a intervenire ulteriormente in caso di nuove precipitazioni o peggioramenti delle condizioni meteo, con l’obiettivo di garantire continuità nei collegamenti e la massima sicurezza per la circolazione.

“La sicurezza della viabilità provinciale resta una priorità assoluta – dichiara il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro – Stiamo assicurando una presenza costante su tutto il territorio dei Nebrodi, con interventi tempestivi e coordinati per evitare disagi ai cittadini e alle attività economiche, soprattutto nelle aree più esposte al rischio isolamento“.

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