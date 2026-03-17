Maltempo Sicilia, frana sulla SS185 nel Messinese: disagi alla viabilità

Il maltempo in atto al Sud, causato dal ciclone Jolina, ha provocato una frana a Novara di Sicilia, nel Messinese, nei pressi della strada statale 185 ”Di Sella Mandrazzi”. Lo rende noto Anas, sottolineando in una nota che il distacco del materiale si è verificato da un costone roccioso – di proprietà di terzi – attiguo alla tratta stradale. Sulla statale è stato istituito un temporaneo senso unico alternato al km 11. Personale e mezzi di Anas sono sul posto e stanno lavorando alla riapertura totale e in sicurezza del tratto.

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