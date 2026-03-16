Maltempo Sicilia: piogge torrenziali nel Catanese, allagamenti tra Mascalucia e Pedara | FOTO

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese, provocando disagi e allagamenti in diverse aree della provincia. Le precipitazioni intense hanno trasformato alcune strade in veri e propri torrenti, rendendo difficoltosa la circolazione e creando momenti di apprensione tra gli automobilisti. Particolarmente critica la situazione nel tratto stradale tra Mascalucia e Pedara, dove l’acqua piovana si è accumulata rapidamente invadendo la carreggiata. In diversi punti l’asfalto è scomparso sotto una coltre d’acqua, costringendo molti conducenti a fermarsi e attendere condizioni più sicure per proseguire. A corredo dell’articolo le foto inviateci dalla nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, testimone diretta dei disagi causati dal maltempo nella zona.

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