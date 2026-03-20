Maltempo Sicilia, temporali nel sud-est dell’isola: grandinata a Piazza Armerina | VIDEO

L’ondata di aria fredda in quota che sta attraversando il Mediterraneo centrale entra nella sua fase più acuta per le regioni meridionali, con un deciso peggioramento nelle zone interne e lungo i versanti ionici. L’interazione tra l’irraggiamento diurno e un nucleo gelido in alta troposfera favorisce lo sviluppo di celle temporalesche isolate ma intense, capaci di generare grandinate e forti raffiche di vento. Come la grandinata che nel primo pomeriggio di oggi ha colpito Piazza Armerina, località dell’Ennese a circa 700 metri s.l.m., come ci segnala David Cartarrasa. Il temporale che ha interessato la località ha fatto piombare la temperatura a +6°C.

In questo momento, altre piogge e temporali stanno interessando il settore sudorientale della Sicilia, tra Catanese e Siracusano.

Video di David Cartarrasa

Maltempo Sicilia, "cascate" nelle strade di Piazza Armerina a causa del temporale

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