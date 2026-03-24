Maltempo Spagna, la tempesta Therese causa alluvioni e frane alle Canarie: si mobilita l’esercito | FOTO e VIDEO

La tempesta ‘Therese’ ha colpito duramente l’isola di Gran Canaria, nell’arcipelago delle Canarie, causando ingenti danni e l’evacuazione di oltre 3.000 persone, soprattutto nella zona di Arguineguin, dove molte famiglie sono rimaste isolate, impossibilitate a lasciare le abitazioni per le inondazioni e le strade interrotte da frane o allagamenti. Militari dell’Unità di emergenza dell’esercito (Ume) sono stati mobilitati dal Cabildo di Gran Canaria, l’autorità locale, per assistere le operazioni di soccorso, mentre una dozzina di strade restano interrotte, alcune a causa di frane, segnalano i servizi di emergenza.

La situazione è critica, con 16 dighe che hanno raggiunto i livelli massimi, delle quali cinque a rischio di esondazione, a causa delle violente precipitazioni che in alcune località hanno raggiunto i 350mm, secondo l’Agenzia statale di meteorologia AEMET.

Dopo cinque giorni di precipitazioni intense, a Gran Canaria resta attivo il livello 2 di emergenza, attivato dalle autorità locali, per consentire l’intervento dell’esercito. Per ora, a parte ingenti danni, non si registrano vittime o feriti.