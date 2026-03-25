Maltempo Spagna, tempesta Therese alle Canarie: stato di emergenza per le inondazioni a La Gomera | FOTO

Per la tempesta Therese, che sta sferzando l’arcipelago delle Canarie, il governo regionale ha dichiarato lo stato di emergenza per l’elevato rischio di inondazioni nell’isola di La Gomera. Messaggi di ‘ES-Alert’ sono stati inviati sui cellulari alla popolazione dell’isola, con l’appello a evitare spostamenti, restare al chiuso e raggiungere zone elevate, informa la Direzione generale delle emergenze del governo sui canali social. La circolazione è stata interrotta su diverse arterie, in particolare nelle zone Valle Gran Rey e Alejero, dove si registrano allagamenti e frane. È stata inoltre sospesa l’attività didattica in tutti gli istituti per la giornata di domani.

Secondo il Governatore della regione Fernando Clavijo, i soli danni alle strutture scolastiche ammontano a dieci milioni di euro.

Secondo l’Agenzia statale di meteorologia AEMET, la tempesta Therese sta perdendo di intensità a Tenerife e Gran Canaria, ancora in emergenza dopo decine di interventi per allagamenti e smottamenti. L’AEMET ha attivato l’allerta arancione nell’isola della Gomera mentre è sceso al giallo il livello di allerta a Gran Canaria e Tenerife. In entrambe le isole sono stati dispiegati militari dell’unità di emergenza (Ume).