Maltempo, tempesta di vento tra Piemonte e Lombardia: picchi di 100km/h, danni e un ferito | DATI

Una violenta tempesta di vento sta interessando il Piemonte e la Lombardia, con raffiche diffuse di Tramontana e Bora di 85-90km/h e picchi di 95-100km/h. Interessate non solo le zone montane e pedemontane, ma anche molte città di pianura, come Milano, Torino e Novara, dove si fanno sentire gli effetti delle forti raffiche di vento sul territorio in termini di danni e disagi, con conseguente super lavoro per i Vigili del Fuoco. Un grosso albero è stato abbattuto dal forte vento a Novara, in zona Ospedale, dove le raffiche hanno raggiunto i 65km/h: un uomo è rimasto ferito. A Milano e nel suo hinteland, sono decine gli interventi svolti finora dai Vigili del Fuoco.

Le raffiche di vento più forti registrate tra Piemonte e Lombardia:

98km/h a Castiglione Tinella

a Castiglione Tinella 94km/h a Incisa Scapaccino

a Incisa Scapaccino 93km/h a Ponzone

a Ponzone 89km/h a Bramairate

a Bramairate 88 km/h ad Alice Bel Colle

ad Alice Bel Colle 87km/h a Lenno, Borno

a Lenno, Borno 85km/h a Valbondione

a Valbondione 84km/h ai Piani di Bobbio, Bormio

ai Piani di Bobbio, Bormio 82km/h ad Abbadia Lariana, Monte Cornizzolo, Sondalo

ad Abbadia Lariana, Monte Cornizzolo, Sondalo 81km/h a Brunate San Maurizio, Valle Lomellina

a Brunate San Maurizio, Valle Lomellina 80km/h a Montaldo Scarampi

a Montaldo Scarampi 79km/h San Damiano d’Asti

San Damiano d’Asti 77km/h a Legnano

a Legnano 76km/h a Casale Monferrato, Massazza

a Casale Monferrato, Massazza 74km/h a Nova Milanese, Nerviano, Mede, Mombarcaro

a Nova Milanese, Nerviano, Mede, Mombarcaro 73km/h a Vercelli, Lozzolo, Buttigliera d’Asti

a Vercelli, Lozzolo, Buttigliera d’Asti 72km/h ad Asti, Gera Lario, Dervio Lago, Gemonio, Valmorea, Palazzago

ad Asti, Gera Lario, Dervio Lago, Gemonio, Valmorea, Palazzago 71km/h a Busto Arsizio, Oulx, Camer

a Busto Arsizio, Oulx, Camer 68km/h a Biella

a Biella 66km/h a Milano

a Milano 63km/h a Novara

a Novara 58km/h a Torino.

Decine di interventi nel Milanese

Sono 38 gli interventi fino ad ora effettuati dai Vigili del Fuoco a seguito del forte vento che da stamattina ha colpito Milano e il suo hinterland. Altri sette sono in attesa di essere evasi. Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica. Le aree interessate che stanno impegnando da stamane gli uomini del Comando di via Messina riguardano quella nord ovest con particolare riferimento ai comuni di Abbiategrasso, Canegrate e a seguire quelli di Corsico e Binasco. Per ora non vengono segnalate persone coinvolte.

Forte vento sull’Alessandrino: molte le chiamate ai Vigili del Fuoco

Estese condizioni di Foehn in provincia di Alessandria, con temperature minime al di sotto della norma del periodo e locali possibili gelate in pianura domani mattina. Lo fa sapere la Protezione Civile, confermando raffiche di vento forti o molto forti su tutto il territorio. Infatti, al primo pomeriggio, sono diverse le richieste di intervento alla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Alessandria informa dell’apertura del COC (Centro Operativo Comunale) da oggi per il monitoraggio del territorio a seguito delle forti raffiche di vento. La Protezione Civile della provincia di Alessandria invita a prestare prudenza sulle strade a Rivalta Bormida, dove a causa del forte vento si segnalano pali Telecom pericolanti.

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