Maltempo, torna l’inverno in Trentino-Alto Adige: neve a bassa quota, temperature glaciali in Val Ridanna, raffiche oltre 120 km/h | FOTO

La primavera deve bruscamente cedere il passo a un feroce “colpo di coda” dell’inverno. Nelle ultime ore, il passaggio di un fronte freddo ha investito il Trentino-Alto Adige, portando con sé neve a quote collinari, venti di tempesta e un crollo termico verticale che ha fatto segnare temperature polari sui rilievi. In Trentino, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento forte valida fino alla mezzanotte di domani. La notte scorsa è stata segnata da criticità in Valsorda e Valsugana, dove diversi alberi sono caduti sotto la spinta di raffiche violentissime. La situazione è particolarmente tesa nella Val dei Mocheni, mentre i venti da Nord si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore.

Secondo i bollettini meteo, le raffiche nelle zone esposte in quota potranno superare i 120 km/h, mentre nelle valli orientate Nord-Sud soffierà un forte Foehn. Le temperature sono crollate di oltre 8°C in montagna, portando la neve sopra i 900 metri. Oltre i 1.000-1.200 metri sono attesi tra i 5 e i 15 cm di neve, con accumuli superiori alle quote più alte.

La situazione si fa ancora più difficile in Alto Adige, dove vige l’allerta arancione. Il gelo ha raggiunto picchi estremi: la stazione di Cima Libera, in Val Ridanna (3.389 metri), ha registrato una minima di -19°C. La viabilità è fortemente compromessa. La neve sta cadendo fitta tra Vipiteno e il confine di Stato, rendendo le corsie dell’autostrada A22 del Brennero completamente innevate. Il limite delle nevicate è sceso fino ai 700 metri, costringendo le autorità alla chiusura dei passi dolomitici Gardena e Sella. Si ricordano inoltre le chiusure stagionali (fino a maggio) per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle.

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