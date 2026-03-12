Maltempo Toscana, 50mm di pioggia sulla Piana di Lucca: chiuse le casse di espansione dei Bottacci

A causa del maltempo che ha colpito anche la Piana di Lucca, dove sono caduti 50 millimetri di pioggia in tre ore, nella notte sono state chiuse le casse di espansione dei Bottacci. L’intervento, concordato con il Genio Civile, ha permesso di controllare il livello dell’Ozzeri e di evitare un innalzamento critico per le aree abitate circostanti. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Toscana nord. La pioggia battente stava mettendo sotto pressione il reticolo idraulico della periferia sud di Lucca, si spiega in una nota, e alle 3 di questa notte, mentre l’intensa precipitazione continuava a gravare su Gattaiola, Sorbano del Vescovo, Pontetetto, Guamo e Verciano, il Consorzio si è coordinato con il Genio civile per un’azione urgente. Sono state chiuse la cassa di mezzo e la cassa di fondo. Un’operazione decisiva, eseguita in condizioni meteo complesse e in tempi strettissimi.

Il livello dell’Ozzeri, già in crescita, è stato mantenuto entro soglie di sicurezza, evitando un innalzamento potenzialmente critico per le aree abitate circostanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.