Maltempo Toscana, fino a 2 metri di neve in Valtiberina: tanti soccorsi sulle strade

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro sono stati impegnati anche oggi in soccorsi nei comuni dell’alta Valtiberina toscana, in particolar modo, presso Badia Tedalda e Sestino, luoghi in cui la neve, in pochissime ore, ha raggiunto anche i 2 metri. Moltissimi i veicoli che improvvisamente sulla SS258 Marecchiese si sono ritrovati in seria difficoltà, bloccati a causa dello scivolamento degli pneumatici che non riuscivano a fare presa al suolo e a proseguire. Intervenuti i mezzi spalaneve dell’Anas, i veicoli attrezzati dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Sansepolcro, Sestino e Badia Tedalda. A complicare le operazioni di soccorso anche la presenza del forte vento, che ha reso più difficoltose le varie attività, tra cui anche il montaggio delle catene da neve per i meno adusi.

Soccorso un medico bloccato dalla neve

Le criticità maggiori sono state rappresentate da due autoarticolati, incastratisi tra loro in corrispondenza di una curva. Proprio in quel momento, infatti, sopraggiungeva un medico della guardia medica del distretto sanitario locale, intento a raggiungere Badia Tedalda per visitare urgentemente alcuni pazienti ammalati. I Carabinieri lo hanno accompagnato sino a un’autovettura di servizio e, dopo averlo fatto salire, lo hanno accompagnato a destinazione. Solo dopo alcune ore, grazie all’intervento dell’autogru dei Vigili del Fuoco di Siena, la strada è stata finalmente liberata dall’ingombro e resa percorribile.

60 interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla tarda mattinata di ieri, i Vigili del Fuoco di Arezzo stanno intervenendo per numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno interessato il nord-est della provincia aretina. Sono circa 60 gli interventi effettuati nella giornata di ieri. I maggiori disagi si sono verificati sui principali passi montani che collegano la provincia a Firenze e Forlì-Cesena.

I Vigili del Fuoco hanno operato con squadre della centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati. Gli interventi nella zona del Casentino si sono concentrati sulla SR70, SR71 e SP73 nei comuni di Montemigliaio, Pratovecchio Stia e Poppi. Nella zona della Valtiberina, le problematiche si sono concentrate sulla E45 e nel comune di Badia Tedalda. Oltre a portare soccorso agli automobilisti, i Vigili del Fuoco hanno operato per liberare le strade da alberi e pali per telecomunicazioni e fornitura elettrica.

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