Maltempo Toscana: neve tra Arezzo e Firenze, soccorsa donna bloccata al Passo della Consuma

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti al Passo della Consuma, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, a causa dei disagi provocati dalla neve sulla circolazione stradale. Intorno alle 3, una squadra del distaccamento volontario di Pratovecchio (Arezzo), appartenente al comando di Arezzo, ha soccorso una donna rimasta bloccata con la propria auto a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La conducente è stata raggiunta dai soccorritori e accompagnata in sicurezza a casa. Poco dopo, la stessa squadra è intervenuta nuovamente sulla strada della Consuma per liberare un mezzo pesante rimasto bloccato dalla neve, che impediva il normale traffico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il camion spostandolo in un’area di sosta, ripristinando così la viabilità.

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