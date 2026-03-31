Maltempo Toscana, nuova nevicata all’Abetone: alte aspettative per il ponte di Pasqua | FOTO

Risveglio sotto la neve per il comprensorio sciistico dell’Abetone Val di Luce, dove una precipitazione notturna ha depositato circa 5cm di coltre fresca su un manto nevoso già consolidato e di ottima qualità. La nevicata, avvenuta tra la serata di ieri e le prime ore della notte, ha rigenerato le piste offrendo uno scenario tipicamente invernale e condizioni giudicate “spettacolari” dagli esperti locali. L’apporto di neve leggera permetterà agli sciatori di godere di una sciabilità superiore su tutto il comprensorio. Al momento si conferma l’apertura di tutti gli impianti di risalita, garantendo la piena fruibilità dei collegamenti tra le diverse aree.

L’unico elemento di attenzione resta il vento in quota, che richiede prudenza e un monitoraggio costante della situazione meteo da parte degli utenti. Nonostante le raffiche, le previsioni per la giornata odierna restano eccellenti: la combinazione tra il fondo compatto e il nuovo strato soffice promette il massimo della soddisfazione per gli amanti della discesa e dello snowboard. Condizioni ideali, dunque, per i frequentatori della montagna, con alte aspettative da parte dei gestori degli impianti e delle strutture ricettive anche in vista del ponte di Pasqua. Neve anche in Lunigiana sopra i 1200 metri.

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