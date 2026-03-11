Maltempo Toscana, pioggia intensa a Viareggio: allagata la Passeggiata

La pioggia battente caduta nel pomeriggio a Viareggio (Lucca) ha provocato l’allagamento di una parte della Passeggiata. Già nel periodo di Carnevale si era registrata una situazione analoga. Oggi sono caduti 25mm di pioggia sulla località. Dopo ogni acquazzone il problema emerge e alcuni negozianti e residenti evidenziano che occorrerebbe una manutenzione costante delle caditoie per consentire un deflusso migliore dell’acqua ed evitare disagi come quelli verificati anche in questo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.