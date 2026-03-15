Maltempo Toscana, tromba d’aria a Larciano: contributo dalla Regione per danni a case ed edifici pubblici

Contributo straordinario della Regione Toscana – come dall’articolo 16 della legge 62 del 2025 ‘Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026’ – per i danni a edifici, pubblici e privati, causati dalla tromba d’aria che il 17 novembre scorso ha colpito il comune di Larciano (Pistoia), provocando lesioni a più immobili tra cui la scuola del paese, con lesioni ai tetti, e alberi caduti. In particolare, spiega una nota, per quanto riguarda le famiglie che hanno visto la propria casa lesionata, la Regione si impegna a erogare un contributo massimo di 90mila euro, a seguito della definitiva individuazione dei beneficiari entro il 30 aprile 2026 da parte Comune. Per quanto riguarda invece i danni subiti dagli edifici pubblici, sempre il Comune di Larciano, entro il 30 giugno prossimo, provvederà a inviare la stima degli interventi e conseguentemente la Regione provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa.

“La Regione è vicina ai Comuni e alle famiglie colpite da eventi meteo improvvisi ed estremi che purtroppo sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici – commentano il Presidente della Regione Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika -: la prevenzione è il nostro impegno costante, così come è prioritario il sostegno alle comunità colpite, qualora si verifichino fenomeni violenti e isolati come avvenuto a Larciano”.