Maltempo Trentino, brusco calo delle temperature: rischio gelate

Brusco calo delle temperature in Trentino: fino a 7°C in meno in quota rispetto ai valori stagionali a causa dell’importante passaggio di un fronte freddo. Alle 9.15 di questa mattina si misuravano +10°C a Trento e -6°C sul Cermis a 1.900 metri, con quota dello zero termico stimata attorno ai 1.300 metri, secondo Meteotrentino. La Protezione Civile del Trentino ricorda che sul territorio provinciale è in vigore l’allerta gialla per vento forte fino alla mezzanotte di domani. Nelle prossime ore e fino a sera, sono ancora attesi venti forti o molto forti e non si esclude che le raffiche massime finora registrate possano essere ulteriormente superate. Anche nella giornata di domani la ventilazione resterà sostenuta. La situazione tenderà ad attenuarsi soprattutto in alta quota, ma in valle e alle quote medie soffierà ancora forte o localmente molto forte.

Temperature in calo in Trentino e rischio gelate

Meteotrentino ha emesso in mattinata un avviso per possibili gelate. Il Trentino è attualmente interessato da intense correnti settentrionali, asciutte e fresche, arrivate dopo il passaggio del fronte freddo della scorsa notte. Nella prossima notte e per l’intera giornata di venerdì 27 marzo, i venti di foehn continueranno a soffiare, ma non si può escludere che in alcune zone possano temporaneamente attenuarsi o cessare, con un conseguente calo delle temperature fino a valori prossimi o poco inferiori a 0°C. Il rischio di gelate sarà maggiore nella notte tra venerdì e sabato, soprattutto nelle zone pianeggianti dove il vento cesserà. In presenza di cieli sereni, infatti, le temperature potrebbero scendere di qualche grado sotto lo zero.

Anche nelle notti successive, tra sabato 28 e domenica 29 e tra domenica 29 e lunedì 30, nelle zone pianeggianti e poco ventilate non è escluso che le temperature possano scendere ancora su valori prossimi o poco inferiori a 0°C.

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