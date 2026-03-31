Maltempo Umbria: neve intensa e vento forte a Castelluccio di Norcia

Le condizioni meteo restano decisamente invernali a Castelluccio di Norcia, dove le nevicate continuano senza sosta accompagnate da forti raffiche di vento. L’altopiano, già noto per i suoi paesaggi suggestivi, si presenta ora completamente imbiancato, trasformato in uno scenario quasi artico. Le precipitazioni nevose, a tratti intense, stanno accumulando nuovi strati di neve, mentre il vento contribuisce a sollevare e ridistribuire il manto nevoso, creando vere e proprie bufere locali. Oltre alla neve, a rendere più complessa la situazione sono le raffiche di vento, che soffiano con particolare intensità sull’area.

Questo fenomeno non solo riduce la visibilità, ma provoca anche accumuli irregolari di neve sulle strade, aumentando il rischio per la viabilità. Le condizioni risultano quindi difficili per eventuali spostamenti, con possibili disagi per residenti e operatori locali. Il vento accentua inoltre la percezione del freddo, portando le temperature percepite a valori ancora più rigidi.

Le immagini dalla webcam

A testimoniare l’evoluzione del maltempo sono le immagini in tempo reale provenienti dalla webcam di Courtesy Tecnoadsl, che mostrano chiaramente la persistenza della nevicata e la forza del vento. I filmati evidenziano un paesaggio in continuo mutamento, con fiocchi fitti e turbine di neve sollevate dal suolo. Si tratta di uno strumento utile per monitorare la situazione, soprattutto per chi deve valutare eventuali spostamenti o semplicemente osservare da remoto la potenza degli eventi atmosferici in corso.

Un inverno che si fa sentire

Questo episodio conferma come l’inverno sia ancora pienamente attivo, con condizioni meteo che possono cambiare rapidamente e risultare anche estreme. Se da un lato il fascino del paesaggio innevato attira l’attenzione, dall’altro è fondamentale mantenere prudenza e seguire gli aggiornamenti meteo. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi, con la possibilità che neve e vento continuino a interessare la zona, mantenendo elevato il livello di attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.