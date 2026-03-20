Maltempo USA, gravi inondazioni alle Hawaii: oltre 4.000 evacuati mentre una diga rischia di cedere | FOTO e VIDEO

Le acque fangose ​​causate dalle forti piogge hanno inondato le strade, sradicato le case dalle fondamenta, inghiottito veicoli e provocato ordini di evacuazione per migliaia di residenti nelle città a nord di Honolulu, alle Hawaii, mentre le autorità avvertono del possibile cedimento di una diga vecchia di 120 anni. Le sirene di emergenza hanno risuonato lungo la costa settentrionale di Oahu, dove l’innalzamento delle acque ha danneggiato le case in una comunità famosa in tutto il mondo per il surf. Alle 5:35 locali di questa mattina, le autorità di Honolulu hanno intimato ai residenti di lasciare l’area a valle della diga di Wahiawa, affermando che era “a rischio di cedimento imminente”.

Non ci sono state segnalazioni immediate di morti o feriti, ma i Vigili del Fuoco e i bagnini con le moto d’acqua stanno cercando nelle acque alluvionali persone rimaste intrappolate, ha detto Ian Scheuring, portavoce di Honolulu. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di case spazzate via“, ha detto. Ma l’agenzia non sa quante. L’ordine di evacuazione chiedeva ai residenti in fuga di condividere l’auto a causa del traffico intenso.

Le autorità stanno monitorando i livelli delle dighe da quando una tempesta la scorsa settimana ha scaricato forti piogge in tutto lo stato, causando inondazioni catastrofiche che hanno spazzato via strade e case. Molly Pierce, portavoce del Dipartimento di Gestione delle Emergenze di Honolulu, ha affermato che l’ordine di evacuazione riguarda più di 4.000 persone, anche se il numero potrebbe essere più alto.

Una tempesta violenta

Il Governatore delle Hawaii, Josh Green, ha dichiarato in un post sui social media che la Guardia Nazionale delle Hawaii è stata attivata per far fronte all’alluvione. “La tempesta è ovviamente molto violenta in questo momento, in particolare nella parte settentrionale di Oahu”, ha detto, descrivendo acque alluvionali alte fino al petto. “Sarà una giornata molto critica”. In alcune zone del nord di Oahu sono caduti tra i 200 e i 300mm di pioggia durante la notte.

La maggior parte dello stato è sotto allerta alluvioni, con la parte settentrionale di Oahu sotto allerta per inondazioni improvvise, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, che ha segnalato “inondazioni improvvise diffuse e potenzialmente letali” che sono “estremamente pericolose“, in particolare a Haleiwa e Waialua. Un rifugio presso la Waialua High and Intermediate School è stato evacuato a causa delle inondazioni, ha detto Scheuring. Circa 185 persone e 50 animali domestici avevano cercato riparo lì, ma sono stati trasferiti in autobus in un altro centro di evacuazione.

L’allarme per la diga

La scorsa settimana, durante le forti piogge, le autorità avevano emesso un allarme per la diga, ma il livello dell’acqua si è abbassato con la diminuzione delle precipitazioni. “L’acqua sta tracimando attivamente dallo sfioratore in questo momento“, ha affermato.

Lo stato regola 132 dighe in tutte le Hawaii, la maggior parte delle quali costruite come parte di sistemi di irrigazione per l’industria della canna da zucchero, secondo un rapporto sulle infrastrutture del 2019 dell’American Society of Civil Engineers. Nel 2006, sette persone persero la vita quando la diga di Ka Loko sull’isola di Kauai crollò e l’acqua si riversò a valle.