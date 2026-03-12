Maltempo USA, il post tornado è ancora peggiore: grandine come pompelmi in Illinois, chicchi record devastano Kankakee | FOTO e VIDEO

L’Illinois si risveglia sotto i segni di una doppia devastazione: al passaggio del violento tornado si è sommata una grandinata senza precedenti, con blocchi di ghiaccio grandi quanto palle da baseball che hanno trasformato interi quartieri in un campo di battaglia di vetri rotti e tetti sventrati. Le immagini che arrivano dall’area di Kankakee, a sud di Chicago, mostrano auto irriconoscibili, parabrezza sfondati e strade imbiancate da una coltre di ghiaccio che ricorda più una nevicata che un temporale di inizio primavera.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, quando una supercella particolarmente intensa ha preso forma nel nord dell’Illinois, all’interno di una vasta ondata di maltempo che stava attraversando il Midwest. Il temporale, rapidamente divenuto tornadico, ha prodotto un vortice che secondo le prime valutazioni avrebbe raggiunto un’intensità di almeno EF3, con venti in grado di radere al suolo abitazioni, sradicare alberi e capovolgere veicoli lungo il suo percorso. Per molte comunità della zona, il tempo è cambiato in pochi minuti: dal cielo livido si è passati a un muro di pioggia, vento estremo e infine alla grandine gigante.

Ed è proprio la grandine ad aver segnato un nuovo, drammatico capitolo nella storia meteo dell’Illinois. In diverse località sono stati raccolti chicchi di ghiaccio grandi come palle da baseball, ma le misurazioni più impressionanti arrivano dall’area di Kankakee, dove alcuni blocchi hanno raggiunto i 15 centimetri di diametro, dimensioni prossime a un pompelmo. Si tratta di valori che potrebbero riscrivere i record statali per la grandine, superando di gran lunga gli episodi più estremi degli ultimi decenni. I racconti dei residenti parlano di un frastuono assordante, “come colpi di cannone sul tetto”, con il rumore dei chicchi che esplodono contro lamiera e vetro.

Il bilancio dei danni è pesantissimo. Oltre al corridoio di distruzione lasciato dal tornado, la grandine ha colpito in modo diffuso un’area molto più vasta: migliaia di veicoli risultano gravemente danneggiati, con carrozzerie crivellate e finestrini distrutti; tetti di case, capannoni e centri commerciali sono stati perforati dai blocchi di ghiaccio, costringendo molte famiglie ad abbandonare temporaneamente le abitazioni. Le coltivazioni dei dintorni, sebbene non ancora nella fase di massima crescita, hanno subito comunque pesanti ripercussioni, mentre le linee elettriche danneggiate hanno lasciato al buio numerose comunità per ore.

Per gli abitanti, la fase di emergenza non è ancora finita. Squadre di soccorso, vigili del fuoco e tecnici stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza edifici pericolanti, ripristinare la corrente e sgomberare le strade dai detriti, mentre le autorità locali stanno cercando di quantificare un danno che si preannuncia di diversi milioni di dollari. Nel frattempo, si osserva con attenzione questo episodio, che si inserisce in una sequenza di eventi severi sempre più frequenti e intensi nel cuore degli Stati Uniti.

Senza attribuire in modo semplicistico un singolo temporale al cambiamento climatico, è giusto ricordare come un’atmosfera più calda e umida possa fornire energia supplementare alle supercelle, favorendo proprio fenomeni estremi come tornado distruttivi e grandinate di dimensioni eccezionali.