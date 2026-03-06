Maltempo USA, violente tempeste devastano l’Oklahoma: primi tornado e vittime | FOTO e VIDEO

La sera di giovedì 5 marzo, forti temporali hanno devastato le praterie dell’Oklahoma, mentre per oggi è attesa un’intensificazione del maltempo, portando la minaccia di potenti tornado in diversi stati nel cuore degli USA. In una scena inquietante ripresa in un video, un soccorritore si è diretto dritto verso una tempesta vicino alla città di Fairview, nell’Oklahoma occidentale, dove i lampi hanno illuminato un gigantesco imbuto che sembrava raggiungere il suolo. La tempesta, avvenuta giovedì sera, tra le prime ondate di maltempo alla vigilia della stagione delle tempeste primaverili, è stata filmata da una telecamera montata sull’auto del vicesceriffo. Nelle vicinanze, una donna di 47 anni e la figlia tredicenne di Fairview sono state trovate morte in un veicolo vicino a un incrocio tra un’autostrada e una strada provinciale intorno alle 22:00 di giovedì, hanno riferito le autorità. L’incidente “sembra essere correlato a un tornado“, ha dichiarato Sarah Stewart, portavoce della Oklahoma Highway Patrol, in un comunicato. “Il maltempo ha colpito la contea di Major ieri sera e ha tragicamente causato la morte di una madre e di una figlia”, ha dichiarato il Governatore dell’Oklahoma Kevin Stitt in un comunicato.

Il Servizio meteorologico nazionale di Norman, in Oklahoma, ha pianificato di inviare oggi una squadra di rilevamento dei danni per verificare se le tempeste di giovedì notte fossero tornado confermati, ha dichiarato il meteorologo Ryan Bunker. “Al momento, stiamo ancora indagando”.

Maltempo USA, enorme tornado tra i lampi vicino Fairview

Allerta meteo per violente tempeste

Le tempeste potrebbero essere ancora più intense oggi, con oltre 7 milioni di americani esposti al più alto rischio di maltempo in un’area che comprende le aree metropolitane di Kansas City, nel Missouri; Tulsa, nell’Oklahoma; e Omaha, nel Nebraska, secondo il National Storm Prediction Center. Quasi 25 milioni di persone sono a rischio leggermente inferiore in una zona che comprende Dallas, Oklahoma City e Milwaukee, nel Wisconsin.

Nel pomeriggio-sera di oggi sono previsti forti temporali sparsi dalle zone degli stati delle Pianure agli Ozarks e al Midwest, ha affermato il National Weather Service. “Il rischio maggiore di forti tornado e grandine di grandi dimensioni dovrebbe verificarsi nelle zone orientali di Oklahoma/Kansas/Nebraska, nell’Arkansas/Missouri occidentale e nell’Iowa meridionale”, ha affermato.

La configurazione generale per le forti tempeste è uno scontro tra l’aria calda che scorre a nord dalla costa del Golfo e l’aria canadese più fredda dietro i fronti freddi, secondo i meteorologi del servizio di previsioni private AccuWeather.

Si avvicina la stagione dei tornado

“Questo è probabilmente il nostro primo vero evento in questa stagione a cui le persone stanno iniziando a prestare attenzione con l’avvicinarsi della stagione delle tempeste primaverili”, ha affermato Melissa Mayes, vicedirettrice della Washington County Emergency Management Agency a Bartlesville, Oklahoma, a nord di Tulsa.

Le tempeste primaverili previste si avvicinano all’inizio di quella che molti chiamano la stagione dei tornado, che generalmente inizia in momenti diversi nelle diverse parti degli Stati Uniti.

Allerte meteo invernali al Nord-Est

Nel frattempo, alcune parti del Nord-Est sono state sottoposte ad allerte meteo invernali, poiché pioggia e neve si sono abbattute sull’orario di punta mattutino dalla Pennsylvania al Maine oggi. Sono stati segnalati anche diversi incidenti stradali sulla Maine Turnpike, mentre gli automobilisti facevano i conti con nevischio e neve. Alcune scuole hanno annullato o ritardato le lezioni in stati come il New Hampshire e il Maine. Il tempo ha iniziato a migliorare a metà mattina in alcune aree, ma Maine, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut sono rimasti sotto allerta meteo.

In Ohio, sono state emesse allerte per alluvione nella parte meridionale dello stato.