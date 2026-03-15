Maltempo Valle d’Aosta, nevicata record a Champorcher: 124 cm di neve in un solo giorno, superato il primato storico | FOTO

Neve da record a Champorcher, in Valle d’Aosta, dove l’intensa fioccata odierna ha riscritto la statistica meteo locale. La stazione nivometrica di Petit Mont Blanc, poco sopra il comune di Champorcher, ha registrato ben 124 centimetri di neve in un’unica giornata, a circa 1450-1640 metri di quota. Un accumulo impressionante, che ha letteralmente trasformato il paesaggio in poche ore, imbiancando strade, tetti e boschi. Un evento degno del passato. Secondo i dati aggiornati, si tratta della nevicata più intensa mai registrata dall’inizio delle rilevazioni, ossia il 1° gennaio 2006. Il precedente primato era stato “scritto” il 4 marzo 2024, quando erano stati misurati 120 centimetri in un solo giorno, seguito dai 119 centimetri del 1° marzo 2014 e dai 118 centimetri del 15 dicembre 2008.

La giornata odierna, 15 marzo 2026, entra di diritto quindi al primo posto di questa speciale classifica, superando per pochi centimetri tutti i grandi episodi nevosi degli ultimi vent’anni.

L’evento odierno colpisce anche per la sua collocazione temporale: siamo ormai a metà marzo, in una fase dell’anno in cui la neve è tutt’altro che scontata, soprattutto di questa portata. Il mix tra aria umida e correnti fredde in quota ha però creato le condizioni ideali affinché il fronte perturbato riuscisse a scaricare il massimo del suo potenziale proprio sulla valle di Champorcher, con nevicate fitte e persistenti per diverse ore.

Per i residenti e per gli operatori turistici si tratta di una nevicata da ricordare, perché mentre da un lato comporta inevitabili disagi alla viabilità e alle attività quotidiane, dall’altro regala uno spettacolo eccezionale per chi ama la montagna in veste invernale. Le immagini delle ultime ore parlano da sole: Champorcher si è risvegliata sotto una coltre bianca tra le più abbondanti mai osservate, destinata a rimanere a lungo nella memoria degli appassionati di neve e meteo.

Sciare a marzo potrebbe essere spesso un’incognita perché le condizioni della neve possono variare molto repentinamente seguendo i bruschi cambiamenti di temperatura tipici dei mesi primaverili, ma non in Valle d’Aosta.

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