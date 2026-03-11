Maltempo Veneto, violento temporale con grandine imbianca il Padovano: colpita l’area a nord di Cittadella mentre un nuovo fronte punta il Nord Italia | FOTO e VIDEO

Un lieve cedimento dell’alta pressione ha permesso e sta permettendo il passaggio di un rapido sistema frontale, responsabile di qualche rovescio sulle regioni centro-settentrionali. A tale proposito si segnala un violento temporale a nord di Cittadella, nel padovano, con grandine di piccole-medie dimensioni che a ha imbiancato il parzialmente il paesaggio. Nel frattempo dalla Francia si fa strada un secondo fronte perturbato che già in serata raggiungerà le regioni nord-occidentali e che nelle prime ore di domani, giovedì 12 marzo, interesserà gran parte del nord Italia per poi muoversi rapidamente su quelle centrali, con possibilità di altri rovesci che andranno ad esaurirsi entro le ore serali.

