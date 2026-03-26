Maltempo, venti impetuosi sulla Lombardia: raffiche fino a 130 km/h nel Comasco | DATI

La perturbazione annunciata nelle scorse ore ha colpito con decisione la Lombardia, portando con sé venti intensi che hanno raggiunto il loro apice nel Comasco. Secondo i dati rilevati dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia, la raffica più potente si è registrata a Canzo, dove il vento ha toccato i 129,6 km/h, confermando le previsioni. L’ingresso di un fronte freddo nella serata di ieri ha innescato un episodio di ventilazione sostenuta su gran parte della regione. Un fenomeno significativo, ma che rientra comunque nella tipicità meteorologica lombarda.

I dati raccolti nelle ultime 24 ore evidenziano valori rilevanti anche in altre aree. A Madesimo, in prossimità del Passo dello Spluga, si sono registrate velocità medie di 77,7 km/h su 10 minuti, con raffiche fino a 100,8 km/h. A Milano, il vento ha raggiunto una media di 36,6 km/h, con picchi di 68,4 km/h, mentre ad Abbiategrasso, in piena pianura, si sono toccati i 72 km/h di raffica massima. Particolarmente significativa la situazione a Canzo, dove la velocità media massima su 10 minuti è stata rilevata alle 23 di ieri, mentre la raffica più intensa è stata registrata alle 8:50 di questa mattina. In entrambi i casi, il vento proveniva da Nord/Ovest, direzione tipica per questo tipo di configurazione atmosferica.

Nonostante l’intensità, l’episodio non presenta caratteristiche di straordinarietà. Per fare un confronto, nella stessa località il 30 dicembre 2018 si raggiunsero gli 88,6 km/h di velocità media su 10 minuti – valore classificato come “tempesta” (grado 10 su 12) nella scala Beaufort – mentre la raffica più forte mai registrata a Canzo resta quella del 25 marzo 2019, con 139,7 km/h. Le condizioni di vento sostenuto persisteranno anche nel corso della giornata.

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