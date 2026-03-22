Maltempo, Vientiane colpita da una terribile grandinata: un fenomeno straordinario nel cuore del Laos | VIDEO

Il 22 marzo 2026, una violenta grandinata ha colpito la capitale del Laos, Vientiane. La tempesta, che ha preso tutti di sorpresa, è durata diversi minuti, ma ha avuto un impatto devastante sulla città. Le strade si sono rapidamente ricoperte di grossi chicchi di ghiaccio, causando danni alle infrastrutture e mettendo a dura prova la resistenza delle abitazioni e dei veicoli. I cittadini si sono rifugiati rapidamente al riparo. Subito dopo la grandinata, le autorità locali hanno dovuto affrontare una serie di difficoltà logistiche. Le strade erano impraticabili a causa dei detriti e dei pezzi di ghiaccio sparsi ovunque.

Danni importanti

Molti tetti di case e negozi sono stati danneggiati, mentre diverse automobili sono rimaste danneggiate dai grandi chicchi di grandine, alcuni dei quali hanno raggiunto dimensioni impressionanti. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per rimuovere il ghiaccio dalle strade, cercando di ripristinare la normale circolazione, ma la situazione è rimasta critica per ore.

Le reazioni dei residenti di Vientiane sono state di shock e incredulità di fronte all’intensità del fenomeno. Le autorità locali hanno avviato delle indagini per stimare i danni causati dall’incidente e per aiutare i cittadini a riprendersi.