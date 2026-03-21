Maltempo, violenta grandinata colpisce Kingswood: danni e paura nei sobborghi di Sydney | VIDEO

Una violenta grandinata ha colpito nelle ultime ore Kingswood, sobborgo della città di Sydney. Il fenomeno si è sviluppato rapidamente, cogliendo di sorpresa residenti e automobilisti, con un’intensità tale da trasformare strade e giardini in distese bianche nel giro di pochi minuti. I chicchi di grandine, in alcuni casi di dimensioni considerevoli, sono caduti con forza, accompagnati da raffiche di vento e pioggia battente. Le immagini circolate sui social mostrano accumuli significativi di ghiaccio e scene quasi invernali, insolite per il clima locale. L’evento ha avuto una durata relativamente breve, ma sufficiente a provocare notevoli disagi alla popolazione. Molti cittadini hanno cercato riparo in fretta, mentre altri si sono ritrovati bloccati nei propri veicoli.

Danni a veicoli e abitazioni

La grandinata ha causato danni diffusi, soprattutto a automobili parcheggiate all’aperto e a coperture leggere. Le autorità locali hanno ricevuto diverse segnalazioni di intervento, con squadre impegnate a valutare l’entità dei danni e a garantire la sicurezza nelle aree colpite. Anche le infrastrutture urbane hanno subito disagi, con sistemi di drenaggio messi a dura prova dall’improvviso accumulo di acqua e ghiaccio. In alcune zone si sono registrati rallentamenti al traffico e difficoltà nella circolazione.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione agli avvisi meteo e a prepararsi adeguatamente in caso di condizioni avverse. Nel frattempo, i residenti di Kingswood stanno facendo i conti con le conseguenze della grandine, tra interventi di riparazione e pulizia. L’episodio rappresenta un ulteriore segnale della necessità di adattare infrastrutture e sistemi urbani a un clima sempre più imprevedibile.