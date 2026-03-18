Maltempo, violenta tempesta invernale in Groenlandia: vento da uragano e whiteout a Nuuk | FOTO e VIDEO

Il DMI (Dipartimento Meteorologico Nazionale) ha emesso un’allerta tempesta di categoria 2 con venti di forza da uragano per le aree di Nuuk e Paamiut, in Groenlandia, per la mattina di oggi, mercoledì 18 marzo. Il DMI aveva previsto tempeste con venti da sud-est di 90km/h, nonché venti di forza da uragano di 120km/h. E le previsioni sono state rispettate, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo: una potente tempesta ha sferzato Nuuk con violente raffiche, che hanno sollevato la neve, riducendo fortemente la visibilità.

I Comuni di Nuuk e Paamiut hanno invitato i cittadini a prendere precauzioni. “I cittadini e le aziende di Nuuk e Paamiut sono invitati a mettere al sicuro gli oggetti non fissi, inclusi materiali edili, imbarcazioni e simili“, hanno scritto i Comuni di Nuuk e Paamiut su Facebook. Il Comune di Nuuk, inoltre, “sconsiglia di mettersi alla guida per motivi non necessari” e informa che le operazioni di rimozione della neve procedono a ritmo serrato.

A Nuuk, la tempesta ha avuto ripercussioni sul servizio autobus. Nuup Bussii comunica che tutti i servizi autobus sono stati sospesi a causa delle condizioni meteorologiche alle ore 08:45 di questa mattina.