Medio Oriente, spazio aereo chiuso su larga scala: la mappa mostra un corridoio aereo quasi paralizzato

Una vasta porzione dello spazio aereo del Medio Oriente e del Golfo Persico risulta attualmente chiusa o fortemente limitata al traffico civile. A mostrarlo è una mappa pubblicata da Flightradar24, aggiornata alle 09:15 UTC del 4 marzo 2026, che evidenzia una situazione particolarmente critica per l’aviazione internazionale. Nell’immagine le aree colorate in rosso indicano gli spazi aerei completamente chiusi, mentre il giallo segnala quelli con restrizioni parziali. Il risultato è una vasta fascia geografica che appare quasi totalmente interdetta al traffico aereo.

I Paesi con lo spazio aereo completamente chiuso

Secondo quanto mostrato nella mappa, diversi Paesi della regione risultano avere lo spazio aereo completamente chiuso. Tra questi figurano Iran, Iraq, Siria, Israele, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e Qatar. L’insieme di queste chiusure crea una continuità territoriale che blocca una delle principali rotte aeree globali.

Questo corridoio è normalmente attraversato ogni giorno da centinaia di voli internazionali che collegano Europa, Asia e Oceania. La chiusura simultanea di più spazi aerei costringe quindi le compagnie aeree a evitare l’intera area, con ripercussioni su una parte significativa del traffico intercontinentale.

Emirati Arabi Uniti con restrizioni parziali

Nella mappa gli Emirati Arabi Uniti sono invece indicati in giallo, segnalando una situazione di spazio aereo parzialmente chiuso. Questo significa che alcune rotte potrebbero essere ancora operative, mentre altre risultano limitate o interdette.

La situazione negli Emirati è particolarmente rilevante perché nel Paese si trovano alcuni dei più importanti hub aerei globali che rappresentano snodi fondamentali per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa. Eventuali restrizioni operative in questa area possono quindi influenzare una parte consistente della rete del traffico aereo mondiale.

Rotte deviate e tempi di volo più lunghi

La chiusura di un’area così ampia obbliga le compagnie aeree a ridisegnare rapidamente le rotte. I voli intercontinentali sono costretti a scegliere percorsi alternativi, generalmente deviando verso nord. Queste deviazioni comportano inevitabilmente tempi di viaggio più lunghi, maggiore consumo di carburante e costi operativi più elevati per le compagnie aeree. In alcuni casi i voli potrebbero anche subire ritardi o riprogrammazioni.

Il Medio Oriente resta uno snodo chiave per l’aviazione globale

La mappa diffusa da Flightradar24 mette in evidenza quanto il Medio Oriente sia una regione cruciale per l’aviazione civile internazionale. Il blocco simultaneo di numerosi spazi aerei crea di fatto un vuoto nel cielo lungo una delle principali autostrade aeree del pianeta. Per il momento la situazione resta in evoluzione, ma l’immagine fotografa con chiarezza un momento di forte tensione per il traffico aereo nella regione, con effetti che si riflettono immediatamente sulle rotte globali.