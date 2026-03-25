Melania Trump presenta un robot alla Casa Bianca: il futuro dell’AI entra nell’East Room | VIDEO

La storica East Room della Casa Bianca ha accolto nel corso dei decenni figure di ogni tipo: leader politici, eroi di guerra, celebrità e grandi atleti. Tuttavia, l’evento di mercoledì ha rappresentato qualcosa di completamente diverso. Per la prima volta, a prendere la parola in questo spazio simbolico è stato un robot umanoide. Invitato dalla first lady Melania Trump, il robot “Figure 3” ha aperto il summit dedicato all’educazione e alla sicurezza dell’intelligenza artificiale per i più giovani. La sua presenza ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, composto da first spouse provenienti da tutto il mondo e rappresentanti delle principali aziende tecnologiche. L’atmosfera era sospesa tra stupore e curiosità, con molti presenti intenti a documentare il momento con foto e video, consapevoli di assistere a un passaggio simbolico verso il futuro.

Il discorso del robot e la reazione del pubblico

“Figure 3”, sviluppato dall’azienda americana Figure AI, ha pronunciato un discorso breve ma significativo, utilizzando una voce femminile fluida e sorprendentemente naturale. Ha ringraziato Melania Trump per l’invito, definendo la partecipazione al summit un onore e sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni attraverso la tecnologia. Il robot ha poi concluso il suo intervento con saluti in undici lingue diverse, dimostrando una precisione linguistica impeccabile. Il pubblico, inizialmente silenzioso e quasi incredulo, ha reagito con una combinazione di meraviglia e sollievo, soprattutto considerando l’assenza di problemi tecnici.

La visione di Melania Trump: robot nelle scuole

Nel suo intervento, Melania Trump ha definito questo momento come un punto di svolta per il rapporto tra umanità e tecnologia. Ha descritto un futuro in cui l’intelligenza artificiale non sarà più confinata agli smartphone, ma prenderà forma in robot umanoidi capaci di interagire direttamente con le persone. Secondo la first lady, questi sistemi saranno particolarmente adatti a integrarsi negli ambienti educativi, poiché progettati per muoversi e operare in spazi pensati per gli esseri umani. Ha invitato il pubblico a immaginare un insegnante robotico, in grado di trasmettere conoscenze classiche e supportare l’apprendimento degli studenti. In questa visione, i robot potrebbero alleggerire il carico educativo, permettendo ai bambini di dedicare più tempo alle relazioni sociali, allo sport e allo sviluppo personale.

Opportunità e rischi di una rivoluzione tecnologica

Nonostante l’entusiasmo, Melania Trump ha anche sottolineato l’importanza di affrontare con cautela questa trasformazione. La sicurezza delle nuove generazioni, ha ribadito, deve rimanere la priorità assoluta. Il summit, parte dell’iniziativa “Fostering the Future Together”, ha riunito figure internazionali con l’obiettivo di promuovere collaborazioni tra settore pubblico e privato. Aziende tecnologiche come Meta e OpenAI sono state indicate come partner fondamentali per garantire uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale.

L’apparizione di “Figure 3” non è stata solo una dimostrazione tecnologica, ma un segnale potente: l’intelligenza artificiale sta rapidamente passando dalla teoria alla realtà quotidiana, ponendo nuove domande su educazione, etica e futuro della società.