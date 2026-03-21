Memoria sismica: il 21 marzo 1982 il terremoto che ridisegnò la geografia umana della Calabria

Oggi, 21 marzo 2026, ricorre il 44° anniversario di un evento sismico che ha segnato profondamente la geografia umana della Calabria settentrionale. Nonostante la regione sia tristemente nota per i grandi cataclismi del passato, i terremoti più recenti faticano a restare impressi nella memoria collettiva. Come sottolineato in un recente approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti a cura di Pierdomenico Del Gaudio, Grazia Pia Attolini, Daniela Fucilla e Anna Nardi (INGV-ONT): “La popolazione calabrese è consapevole di vivere in un territorio ad alta pericolosità sismica. Tuttavia, è necessario esercitare la memoria storica per aumentare la conoscenza del fenomeno”.

La dinamica dell’evento

Alle 10:44 del 21 marzo 1982, una scossa di magnitudo Mw​ 5.2 colpì l’area del Golfo di Policastro. L’epicentro fu localizzato in mare, tra Praia a Mare e Scalea, ma gli effetti si fecero sentire pesantemente nell’entroterra tra Calabria, Basilicata e Campania. I comuni di Aieta e Papasidero registrarono intensità pari al VII-VIII grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). In questi centri, i danni furono ingenti: ad Aieta il 95% delle abitazioni subì lesioni, mentre a Papasidero 300 persone rimasero senza tetto.

Il fenomeno della delocalizzazione

L’aspetto più peculiare di questo terremoto fu l’accelerazione dei processi di delocalizzazione, ovvero il trasferimento coatto di interi nuclei abitati, evidenziano gli esperti INGV. Il borgo di Avena di Papasidero, arroccato sulla roccia, fu completamente abbandonato. Le famiglie si spostarono in nuovi edifici poco distanti, lasciando dietro di sé un “paese fantasma” che ancora oggi porta i segni di quella mattina di quarant’anni fa. Simile fu il destino di Laino Castello. Già gravato da dissesti idrogeologici precedenti, il borgo vecchio venne definitivamente evacuato dopo il sisma del 1982, portando alla nascita di Laino Castello nuovo, costruito su un pianoro vicino con criteri urbanistici moderni. Questi borghi restano oggi testimoni silenziosi di come la terra possa, in pochi secondi, riscrivere secoli di storia abitativa.