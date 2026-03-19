Meningite, focolaio “senza precedenti” nel Regno Unito: allerta sanitaria nel Kent

L’ombra della meningite torna a preoccupare il Regno Unito. Quello che era iniziato come un cluster localizzato si è trasformato in un focolaio definito “senza precedenti” dalla UK Health Security Agency (UKHSA). Nelle ultime ore, il bilancio dei casi sospetti di meningite acuta è salito da 20 a 27, con 15 contagi già confermati dai test di laboratorio e 12 ancora sotto esame. La situazione, monitorata con estrema attenzione dal governo, ha già presentato il suo conto più salato: 2 vittime, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18, le cui morti hanno scosso profondamente la comunità accademica del sud dell’Inghilterra.

L’epicentro nel Kent: dai nightclub ai campus “fantasma”

Il cuore pulsante dell’epidemia è la storica città di Canterbury, nella contea del Kent. Secondo le ricostruzioni epidemiologiche, il contagio sarebbe divampato tra i giovani frequentatori del Chemistry Club, un noto locale notturno della zona. Da lì, il batterio avrebbe trovato terreno fertile per diffondersi tra gli studenti di 2 importanti atenei: la University of Kent e la Canterbury Christ Church University, coinvolgendo marginalmente anche alcune scuole medie superiori del circondario.

Sebbene il Ministro della Sanità, Wes Streeting, non abbia imposto la chiusura d’autorità delle strutture educative, l’atmosfera che si respira nei campus è spettrale. Molte attività sono state sospese in via precauzionale e le immagini dei media britannici mostrano “campus fantasma”, svuotati dalla partenza anticipata di molti studenti fuori sede in vista delle vacanze pasquali.

La risposta sanitaria: allerta nazionale e profilassi

In risposta all’escalation, la UKHSA ha decretato formalmente lo stato di allerta sanitaria pubblica. Non si tratta di una misura ordinaria: la direttiva impone a tutti i medici del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), su tutto il territorio britannico, di segnalare immediatamente ogni sintomo sospetto. È una procedura di sorveglianza estrema, simile a quella adottata recentemente per il vaiolo delle scimmie (Mpox), mirata a intercettare ogni possibile ramificazione del contagio fuori dal Kent.

Per quanto riguarda il contenimento diretto, le autorità hanno delineato una strategia che si muove su 2 binari paralleli. Da un lato, pur avendo escluso per il momento una vaccinazione di massa, è stata avviata una campagna preventiva d’emergenza mirata a circa 5mila universitari della contea, identificati come i soggetti più esposti. Dall’altro, si sta procedendo con una corsa a più largo raggio per la diffusione precauzionale di antibiotici, nel tentativo di bloccare la catena di trasmissione tra i contatti stretti e prevenire l’insorgenza di nuovi casi clinici.

Cosa sapere sulla meningite acuta: riconoscere i segnali

La meningite è un’infiammazione delle membrane (meningi) che rivestono il cervello e il midollo spinale. La forma batterica, come quella che si sospetta in questo focolaio, è particolarmente pericolosa per la sua rapidità: può evolvere in modo fulminante in pochissime ore, rendendo la velocità di intervento il fattore decisivo per la sopravvivenza.

Il quadro clinico tipico si manifesta solitamente con una febbre alta improvvisa accompagnata da un forte mal di testa e dalla caratteristica rigidità nucale, che rende difficile o doloroso piegare il mento verso il petto. A questi sintomi si aggiungono spesso nausea, vomito e una marcata fotofobia, ovvero un’eccessiva sensibilità alla luce che spinge il paziente a cercare il buio. Un segnale di estremo allarme, che indica una possibile evoluzione in sepsi, è la comparsa di petecchie: si tratta di piccole macchie violacee sulla pelle che hanno la particolarità di non scomparire se sottoposte a pressione (ad esempio premendo un bicchiere di vetro sulla zona interessata).