Messaggio criptato dall’Iran captato a Milano, radioamatore intercetta trasmissione in lingua farsi: la prima ipotesi inquietante | VIDEO

Un radioamatore di Milano noto con lo pseudonimo Shortwave Observer sostiene di aver intercettato una comunicazione criptata composta da parole in lingua farsi e numeri. Il messaggio, secondo l’ipotesi avanzata, potrebbe essere rivolto a presunti agenti iraniani operanti fuori dal Paese. La trasmissione sarebbe stata rilevata sulla frequenza di 7910 kHz e ricevuta a Milano alle 18:00 UTC del 3 marzo 2026. Lo stesso Shortwave Observer ha però invitato alla prudenza nell’interpretazione del segnale, sottolineando che l’uso della lingua persiana non implica automaticamente che l’emittente sia situata in Iran.

“La trasmissione in farsi non significa necessariamente che il segnale provenga dall’Iran. Le stazioni numeriche polacche, ad esempio, trasmettono in inglese e russo, e alcune stazioni numeriche russe trasmettono in inglese”.