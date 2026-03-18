Meteo, Abruzzo nella morsa del freddo: aria gelida dai Balcani scatena temporali e nevicate fino a 400 metri di quota sull’Appennino centrale | FOTO

Un’ondata di aria gelida proveniente dal Mar Baltico ha raggiunto da ieri sera le regioni adriatiche, dove si è scontrata con correnti umide in risalita dallo Ionio. Questo contrasto sta dando origine a un peggioramento del tempo con piogge, temporali e nevicate sugli Appennini. I fiocchi hanno imbiancato le colline oltre i 700–800 metri, ma localmente la neve è scesa anche intorno ai 400 metri. Attualmente un centro di bassa pressione si sta formando tra il Gargano e il basso Adriatico. Nelle prossime ore attraverserà il Centro-Sud Italia, portando una fase di maltempo diffuso su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Le piogge saranno a tratti insistenti, mentre sull’Appennino e sui settori pedemontani cadrà neve dai 500–800 metri, con accumuli più abbondanti oltre i 1000–1100 metri.

Tra il pomeriggio e la sera di oggi sono attese le fasi più intense del maltempo, soprattutto tra Abruzzo e Molise, dove le precipitazioni potranno risultare forti e persistenti. La neve scenderà copiosa sui rilievi dai 1000–1200 metri di quota. I venti orientali si intensificheranno fino a burrasca lungo le coste, dove il mare risulterà molto mosso o agitato. Le temperature sono in calo.

Già da giovedì mattina è prevista una graduale attenuazione dell’instabilità. Il cielo resterà per lo più nuvoloso con qualche rovescio isolato, ma la tendenza sarà verso un miglioramento. Tra venerdì e sabato il tempo tornerà più stabile e le temperature inizieranno a risalire leggermente.

Mercoledì 18 marzo: rovesci intermittenti tra mattina e pomeriggio, più frequenti sul versante orientale e nelle zone interne. Nel pomeriggio-sera i fenomeni diventeranno più diffusi e intensi. Neve inizialmente dai 600–800 metri, in calo localmente fino a 500 metri, in successivo rialzo verso 1000 metri in serata con accumuli consistenti oltre i 1200 metri. Venti forti da est, mare molto mosso o agitato.

Giovedì 19 marzo: cielo coperto con residue piogge e rovesci nelle prime ore del mattino, in particolare sul settore orientale. Nel corso della giornata nuvolosità diffusa con brevi schiarite e locali rovesci occasionali.

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