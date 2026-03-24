Meteo, Abruzzo sotto zero: gelo diffuso fino a -9°C, in arrivo peggioramento con neve fino a 300 metri

L’Abruzzo si è risvegliato nel gelo più intenso, complice il fenomeno dell’inversione termica che ha fatto precipitare le temperature nei fondovalle e sugli altopiani interni. All’alba di oggi, martedì 24 marzo, diverse località hanno registrato valori abbondantemente sotto lo zero: spiccano i -8,7°C di Campo Felice, i -7,9°C del Rifugio Duca degli Abruzzi e i -7,6°C del Rifugio Franchetti. Freddo intenso anche a Santo Stefano di Sessanio (-5,8°C), Rocca di Mezzo (-5,3°C) e Campo Imperatore (-5,7°C). Le prossime ore resteranno stabili e in gran parte soleggiate, con cieli sereni o solo lievi velature. Ma la calma durerà poco: tra mercoledì notte e giovedì una perturbazione molto intensa, in arrivo dal Mare del Nord, raggiungerà l’Italia portando piogge, temporali e un brusco calo delle temperature, dapprima al Nord e poi lungo tutto il versante adriatico.

Sull’Abruzzo il peggioramento si farà sentire soprattutto tra giovedì sera e venerdì, quando un vortice di bassa pressione si posizionerà tra la Romagna e il medio Adriatico, prima di muoversi verso la Grecia. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti: mercoledì sera e giovedì mattina soffierà un Garbino sostenuto, poi lascerà spazio alla Tramontana, che diventerà protagonista con raffiche forti e burrascose lungo la costa. La fase di maltempo più intensa è attesa tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì, con piogge diffuse e persistenti, localmente di forte intensità. Il ritorno del freddo porterà anche nuove nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo, tra 300 e 600 metri, e con possibili episodi di graupel (neve tonda) persino lungo i litorali. L’inverno, insomma, non ha ancora detto l’ultima parola.

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