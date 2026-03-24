Meteo Alto Adige: domani brusco peggioramento, “neve fino alle valli più alte”

“Domani sera arriverà un fronte freddo significativo, che porterà improvvisi venti forti, un calo delle temperature di 10 gradi e neve fino alle valli più alte. Giovedì e venerdì rimarranno molto ventosi e freddi“: è quanto annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Già da domani sera è previsto un brusco cambiamento: una massa d’aria fredda proveniente da Nord scenderà verso Sud, oltrepassando le Alpi e raggiungendo anche l’Alto Adige. In serata il vento settentrionale si intensificherà rapidamente, accompagnato dalle prime piogge. La quota neve calerà in fretta, fino a interessare anche le valli più alte. In diverse aree, come l’Alta Val Venosta e le valli dolomitiche, si tornerà a condizioni tipicamente invernali. Un graduale rialzo termico è atteso soltanto nel corso della settimana di Pasqua.

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