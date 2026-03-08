Meteo, caldo estremo in Africa meridionale: notte record in Sudafrica con +27,2°C, in Mozambico minime fino a +29°C e caldo percepito oltre +40°C

L’Africa meridionale sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che di notte infrangono record storici e rendono l’aria irrespirabile anche appena dopo il tramonto. In Sudafrica, la stazione di Mbazwana ha fatto registrare una temperatura minima di +27,2°C, la più alta di sempre: una notte tropicale che entra di diritto nella storia meteo del Paese e che testimonia l’intensità della massa d’aria calda che domina la zona. A causa di un robusto anticiclone, il calore accumulatosi durante il giorno non riesce a dissiparsi, così che da mantenere alti i valori di temperatura anche nelle ore notturne.

Ma il caldo più opprimente si avverte anche più a nord, in Mozambico, dove il mix tra alte temperature e umidità asfissiante favorisce condizioni davvero estreme. In alcune località costiere le minime hanno raggiunto i +29°C, con punto di rugiada fino a +28°C, valori che in pratica trasformano le notti in una vera e propria sauna. L’indice di calore percepito supera abbondantemente i +40°C, rendendo difficile persino dormire.

E la situazione non è destinata a migliorare, almeno nell’immediato: i modelli fisico-matematici indicano che un’ennesima notte tropicale potrebbe riproporsi tra oggi e domani, con il caldo umido che continuerà ad interessare gran parte del Mozambico e delle coste che si affacciano sull’Oceano Indiano.