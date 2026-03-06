Meteo, caldo record sull’altopiano tibetano: temperatura di +19,1°C a Nyalam supera il primato di marzo

Il valore osservato ha superato il precedente record mensile di marzo che si fermava a +17,6°C, stabilendo così un nuovo primato climatico locale

Caldo record Tibet

Il tempo meteorologico non smette mai di stupire, neanche nei luoghi più remoti della Terra. Giornata eccezionalmente mite, quella odierna, sull’altopiano tibetano: la località di Nyalam, distretto amministrativo della Regione Autonoma del Tibet in Cina, ha fatto registrare infatti una temperatura massima di +19,1°C, superando il precedente record mensile del mese di marzo, che si attestava a +17,6°C. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici indicano che, nel corso della prossima settimana, il Plateau del Qinghai-Tibet potrebbe essere interessato da una decisa e diffusa ondata di caldo anomalo, alimentata da correnti sud-occidentali in quota e da un forte riscaldamento diurno legato alla stabilità atmosferica.

Caldo record altopiano tibetano

In molte aree dell’altopiano tibetano si prevede quindi un deciso incremento termico, con valori che potrebbero infrangere numerosi record di inizio marzo, e in alcuni casi persino i record mensili assoluti. Secondo i meteorologi locali, questa anomalia di temperatura rappresenta un nuovo segnale del trend verso un riscaldamento precoce che negli ultimi anni interessa la regione himalayana soprattutto durante i mesi di transizione stagionale.

 

