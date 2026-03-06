Meteo, caldo record sull’altopiano tibetano: temperatura di +19,1°C a Nyalam supera il primato di marzo

Il tempo meteorologico non smette mai di stupire, neanche nei luoghi più remoti della Terra. Giornata eccezionalmente mite, quella odierna, sull’altopiano tibetano: la località di Nyalam, distretto amministrativo della Regione Autonoma del Tibet in Cina, ha fatto registrare infatti una temperatura massima di +19,1°C, superando il precedente record mensile del mese di marzo, che si attestava a +17,6°C. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici indicano che, nel corso della prossima settimana, il Plateau del Qinghai-Tibet potrebbe essere interessato da una decisa e diffusa ondata di caldo anomalo, alimentata da correnti sud-occidentali in quota e da un forte riscaldamento diurno legato alla stabilità atmosferica.

In molte aree dell’altopiano tibetano si prevede quindi un deciso incremento termico, con valori che potrebbero infrangere numerosi record di inizio marzo, e in alcuni casi persino i record mensili assoluti. Secondo i meteorologi locali, questa anomalia di temperatura rappresenta un nuovo segnale del trend verso un riscaldamento precoce che negli ultimi anni interessa la regione himalayana soprattutto durante i mesi di transizione stagionale.