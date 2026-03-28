Meteo, ciclone Deborah sferza i Balcani: violenti temporali tra Bulgaria e Romania, grandine a Krumovgrad e tornado vicino a Ruse | FOTO e VIDEO

Maltempo, le immagini della grandine e del tornado hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrando la violenza dei fenomeni in atto nell’area balcanica

Tornado Romania 28 marzo

Nelle ultime ore, una violenta ondata di maltempo causata dal ciclone Deborah, ha colpito parte della Bulgaria e della vicina Romania, accompagnata da grandine di grosse dimensioni e fenomeni vorticosi. A Krumovgrad, nel sud del Paese, la tempesta ha portato piogge intense, raffiche di vento e grandine grande come noci, caduta per pochi minuti ma con una tale intensità da imbiancare le strade e causare danni a veicoli e abitazioni.

Poche ore dopo, un tornado è stato osservato a pochi chilometri da Ruse, sul confine con la Romania. Le immagini, circolate rapidamente sui social, provengono dal vicino centro di Cernetu, nella contea rumena di Teleorman, a nord del Danubio. Si è trattato di un vortice localizzato, tipico dei forti temporali primaverili con sviluppo verticale e forti contrasti termici.

Tornado sud Romania

Secondo le agenzie meteo nazionali, l’episodio rientra in una tipica fase di tempo instabile che interessa l’area balcanica, dove masse d’aria più calde e fronti freddi creano le condizioni ideali per temporali intensi e fenomeni come grandinate o trombe d’aria, soprattutto tra Sud e Est della Bulgaria e nelle regioni limitrofe della Romania.

Maltempo Bulgaria, violenta grandinata si abbatte su Krumovgrad

Tra Bulgaria e Romania, tra grandine e tornado, non si tratta di fenomeni “impossibili”, ma neppure di qualcosa di quotidiano. Le grandinate forti sono più frequenti, soprattutto dalla primavera all’estate: le masse d’aria calda e umida che risalgono dai Balcani e dal Mediterraneo si scontrano con aria più fresca in quota e danno vita a temporali esplosivi, capaci di produrre chicchi di ghiaccio di dimensioni notevoli. In molte zone rurali e urbane, ogni anno si registrano danni a colture, tetti e auto proprio a causa della grandine.

I tornado e le trombe d’aria, invece, sono decisamente più rari e molto più locali. Si formano solo quando la tempesta trova le condizioni perfette: forte instabilità, vento che cambia intensità e direzione con la quota e un temporale organizzato. Per questo motivo, anche se ogni anno si segnalano alcuni casi tra Bulgaria e Romania, parliamo di numeri bassi rispetto alle aree più colpite d’Europa o, ancora di più, rispetto agli Stati Uniti.

 

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