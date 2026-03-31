Meteo & Clima: in Alto Adige marzo 2026 è stato mite, secco e ventoso

In Alto Adige, “soprattutto a causa del clima molto mite registrato nella prima metà del mese, le temperature di marzo sono state circa 1,5 gradi superiori alla media pluriennale del periodo di riferimento 1991-2020“: è quanto sottolinea il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile, nel consueto Report mensile dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. La temperatura massima del mese è stata registrata il 12 marzo presso la stazione meteorologica di Gargazzone con +19,9°C. La temperatura minima nella mattinata del 5 marzo a Sesto con -7,8°C.

“Su gran parte del territorio altoatesino le precipitazioni, sotto forma di pioggia o neve, sono state solo la metà rispetto alla media, ancora meno in Val Venosta con solo un quarto rispetto ai valori normali. In Val Pusteria i valori delle precipitazioni sono stati leggermente superiori, circa tre quarti rispetto della media”, riassume il meteorologo Peterlin.

Previsioni Meteo

Il mese di aprile inizia domani con un alternarsi di banchi di nuvole più dense e tratti soleggiati, mentre il föhn andrà leggermente ad attenuarsi. Giovedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche nuvola velata. Dopo un inizio del mese fresco e ventoso, le temperature saliranno lentamente fino al weekend di Pasqua, che sarà soleggiato e mite, in linea con le temperature primaverili.

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