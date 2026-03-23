Meteo estremo USA, il caldo ha le ore contate: irruzione gelida in arrivo con tempeste di grandine e venti intensi

L’ondata di caldo anomalo che ha portato temperature estive fuori stagione sta finalmente per lasciare spazio a un cambiamento netto. Entro la fine della settimana lavorativa, una vasta irruzione di aria fredda spingerà un fronte verso sud, facendo crollare le temperature anche di 15–20°C rispetto ai valori attuali. Il calo sarà rapido e deciso, ma probabilmente di breve durata: l’aria fredda servirà comunque a mettere fine, almeno temporaneamente, a questo precoce anticipo d’estate.

Giovedì attesi temporali intensi negli Stati Uniti centrali

Nella giornata di giovedì, una nuova fase di maltempo interesserà le pianure centrali degli Stati Uniti, con rischio di temporali forti dal Missouri fino all’Ohio. Il fronte freddo in movimento verso sud porterà condizioni favorevoli a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Al momento il rischio di tornado appare piuttosto basso, poiché queste configurazioni con aria molto fredda alle spalle del fronte non favoriscono lo sviluppo di sistemi tornadici ben organizzati.

C’è da aggiungere che l’aria molto calda e umida accumulatasi nei bassi strati fungerà da carburante per i temporali nel momento in cui verrà scalzata da masse d’aria più fresche in arrivo da nord o nord-ovest. Nel corso del passaggio del fronte freddo, infatti, saranno possibili rovesci e temporali, localmente anche forti, accompagnati da colpi di vento, grandine a tratti e un calo marcato delle temperature. Le zone più esposte saranno in genere quelle lungo la linea del fronte e le aree dove il contrasto termico tra l’aria preesistente e quella in ingresso risulterà più netto. Questo non significa automaticamente “scenario estremo” diffuso, ma un aumento del rischio di fenomeni localmente violenti, specie se il fronte sarà rapido e supportato da venti più forti anche in quota. Molto dipenderà dagli orari di passaggio (giorno/notte), dai valori di umidità e dalla struttura del fronte⁰ stesso. In ogni caso, è prudente attendersi un peggioramento deciso dopo la fase stabile e calda, con la possibilità di qualche episodio intenso laddove i temporali riusciranno a organizzarsi meglio.