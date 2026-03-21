Meteo Europa, aprile molto piovoso: rischio nubifragi e allagamenti tra Francia, Germania e Italia

Le ultime proiezioni meteo stagionali indicano un mese di aprile decisamente piovoso per gran parte d’Europa. Secondo elaborazioni basate su analisi statistiche internazionali (NCEP/NCAR e indice Arkin-Xie), masse d’aria atlantiche ricche di umidità continueranno a raggiungere il continente, alimentando piogge frequenti e localmente intense. Sulle mappe previsionali, le aree colorate in viola rappresentano i settori di maggiore preoccupazione: qui si prevede un surplus di precipitazioni e un più alto potenziale per fenomeni temporaleschi con nubifragi e allagamenti.

I territori più esposti al maltempo saranno la Francia, cuore del segnale piovoso, ma anche Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Polonia, dove i rovesci potrebbero ripetersi sugli stessi settori favorendo accumuli importanti.

Anche il Regno Unito, il Nord Italia e parte dei Balcani vedranno fasi di pioggia persistente, intervallate da brevi schiarite. Al contrario, la Spagna e il Portogallo dovrebbero restare più asciutti, protetti dall’anticiclone delle Azzorre che potrebbe spesso stazionare sulla Penisola Iberica.

Oltre il Mediterraneo, qualche episodio di piogge intense non è da escludere anche sulle zone interne del Nord Africa, in particolare su Algeria meridionale, Libia occidentale e Tunisia.

In sintesi, aprile si preannuncia come un mese instabile e piovoso sull’Europa centrale e occidentale, con un rischio crescente di allagamenti e piene fluviali laddove i temporali tenderanno a insistere sulle stesse aree per più giorni consecutivi.

L’indice Arkin-Xie è un modo per “vedere” la pioggia sul pianeta anche dove non ci sono pluviometri, grazie ai satelliti e a un’elaborazione statistica dei dati.

Che cos’è, in parole semplici

Negli anni ’90 due ricercatori, Pingping Xie e Philip Arkin, hanno messo a punto un sistema per stimare quanta pioggia cade sulla Terra combinando tre tipi di informazioni: le misure classiche dei pluviometri a terra, i dati dei satelliti, che osservano le nubi dall’alto, e alcune informazioni provenienti dai modelli meteorologici.

Da questo lavoro sono nati un indice e dei dataset che permettono di costruire mappe mensili di precipitazione su scala globale, anche in regioni remote come oceani o zone poco strumentate.

Perché è importante

Prima di questi metodi, la conoscenza delle precipitazioni globali era molto frammentaria: ottima dove c’erano molte stazioni, quasi nulla sugli oceani o in aree povere di strumenti. L’approccio di Arkin e Xie ha permesso di avere una visione molto più continua e coerente delle piogge nel mondo, utile per studiare il clima e i cambiamenti climatici, capire meglio fenomeni come El Niño e La Niña, verificare e migliorare i modelli meteorologici e climatici.

In pratica, l’indice Arkin-Xie è uno degli strumenti che hanno reso possibile parlare di climatologia globale delle precipitazioni in modo moderno e quantitativo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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